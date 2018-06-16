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Туск назвал Качиньского одним из лидеров пропутинского лагеря в Европе

Суббота, 16 июня 2018, 16:27

Президент Европейского совета Дональд Туск раскритиковал лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского за то, что тот, по его словам, подыгрывает России.

Об этом он заявил в интервью Gazeta Wyborcza, сообщает Wirtualna Polska.

По словам Туска, Качинскому должно быть стыдно до конца жизни за ситуацию, когда из всех государств ЕС только Польша не поддержала его (Туска) кандидатуру на посту председателя Европейского совета.

"Тот, кто ослабляет Евросоюз или рассчитывает на его крах, объективно говоря, подыгрывает России. Вероятно, неожиданно для самого себя Качиньский стал одним из лидеров пропутинского политического лагеря в Европе" - заявил он.

На слова Туска уже отреагировали в партии "Право и справедливость".

"Лидер пропутинского лагеря, к счастью, уже не является премьером. Когда он в течение 7 лет находился у власти, то не решил проблем инвалидов, наркотиков и многих других", - заявила пресс-секретарь ПиС Беата Мазурек.

Европейская правда

Темы: ПольшаРосcия
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