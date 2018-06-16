На окупованих територіях Донбасу має бути створено міжнародну миротворчу місію під мандатом ООН, що включає перехідну адміністрацію з військовим, поліцейським та цивільним компонентами.

Про це заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Чернишу коментарі Укрінформу, відповідаючи на питання, яка наразі ситуація навколо впровадження миротворчої місії ООН на Донбасі.

"Я надав перевагу навіть іншому терміну. Це — не виключно миротворча місія, а це — так звана транзитна комплексна адміністрація, не лише з військовим компонентом, а й з цивільним", - сказав міністр.

За словами Черниша, має бути передбачений також поліцейський компонент, який відповідатиме за охорону майна, забезпечення правопорядку. Також необхідне впровадження цивільної адміністрації, яка дбатиме про соціальні, культурні, освітні та інші питання, а також займатиметься питанням так званого транзитного правосуддя.

"З такою концепцією погоджуються вже майже всі країни, крім однієї — Російської Федерації. Вони якраз і зводять місію маніпулятивними технологіями до захисту когось, незрозуміло кого, та розташування її на лінії зіткнення... Наша концепція — це поступове управління територією в усіх сферах, звичайно, з безпековими компонентом", - заявив очільник МінТОТ.

Він зазначив, що усі компоненти мають впроваджуватися майже одночасно: "Тимчасова адміністрація перебирає від окупаційної адміністрації контроль. Протягом перехідного періоду все узгоджується з українським законодавством. І потім поступово повертається під повний контроль Української держави, функціонування такого перехідного періоду має забезпечити тимчасова адміністрація".

На глобальному рівні, додав Черниш, наразі потрібне відповідне рішення Радбезу ООН: "І тут головне, щоб усі члени Ради Безпеки вийшли з однією і тією ж самою моделлю, яка буде дієвою".

Цей загальний мандат місії має затверджуватися однією резолюцією Радбезу ООН.

"І цей загальний мандат складається з військового, поліцейського та цивільного адміністрування", - додав урядовець.

За його словами, місія для України має бути схожою на місії ООН в Хорватії — UNTAES.

"До UNTAES в Хорватії були дві місії, які, втім, не були ефективні. А третя вже стала ефективною", - заявив Черниш.