На оккупированных территориях Донбасса должна быть создана международная миротворческая миссия под мандатом ООН, включающая переходную администрацию с военным, полицейским и гражданским компонентами.

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш в комментарии Укринформу, отвечая на вопрос, какая сейчас ситуация вокруг внедрения миротворческой миссии ООН в Донбассе.

"Я предпочел даже другой термин. Это - не только миротворческая миссия, а это - так называемая транзитная комплексная администрация не только с военным компонентом, но и с гражданским", - сказал министр.

По словам Черныша, должен быть предусмотрен также полицейский компонент, который будет отвечать за охрану имущества, обеспечение правопорядка. Также необходимо внедрение гражданской администрации, которая будет заботиться о социальных, культурных, образовательных и других вопросах, а также заниматься вопросом так называемого транзитного правосудия.

"С такой концепцией согласны уже почти все страны, кроме одной - Российской Федерации. Они как раз и сводят миссию манипулятивными технологиями к защите кого-то, непонятно кого, и расположению ее на линии соприкосновения... Наша концепция - это постепенное управление территорией во всех сферах, конечно, с компонентом безопасности", - заявил глава МинТОТ.

Он отметил, что все компоненты должны внедряться почти одновременно: "Временная администрация берет от оккупационной администрации контроль. В течение переходного периода все согласуется с украинским законодательством. И затем постепенно возвращается под полный контроль Украинского государства, функционирование такого переходного периода должна обеспечить временная администрация".

На глобальном уровне, добавил Черныш, пока нужно соответствующее решение Совбеза ООН: "И здесь главное, чтобы все члены Совета Безопасности вышли из одной и той же моделью, которая будет действенной".

Этот общий мандат миссии должен утверждаться одной резолюции Совбеза ООН.

"И этот общий мандат состоит из военного, полицейского и гражданского администрирования", - добавил чиновник.

По его словам, миссия для Украины должна быть похожей на миссию ООН в Хорватии - UNTAES.

"До UNTAES в Хорватии были две миссии, которые, впрочем, не были эффективны. А третья уже стала эффективной", - заявил Черныш.