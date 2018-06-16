Міністр оборони Німеччини вимагає ще 25 млрд євро на армію – ЗМІ

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн просить збільшити на 25 млрд євро фінансування збройних сил країни.

Про це повідомляє німецький мовник ZDF з посиланням на Bild.

Так, фон дер Ляєн хоче збільшення фінансування армії на 15 млрд євро до кінця повноважень нинішнього уряду (2021 рік).

Крім того, міністр вимагає виділити додатково 10 млрд євро у 2022 році.

Вона обгрунтувала свої вимоги секретною доповіддю Міноборони, за якою без зазначених коштів стають неможливими понад 200 нових оборонних проектів.

У 2018 році на оборону бюджетом Німеччини передбачено 38,5 млрд євро, у наступному році планується на ці цілі виділити 41,5 млрд євро.

Напередодні, канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що до 2024 року її країна не досягне цілі НАТО щодо витрат 2% від ВВП на оборону, а виділятиме 1,5%.

Європейська правда