Министр обороны Германии требует еще 25 млрд евро на армию – СМИ

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляен просит увеличить на 25 млрд евро финансирование вооруженных сил страны.

Об этом сообщает немецкий вещатель ZDF со ссылкой на Bild.

Так, фон дер Ляен хочет увеличения финансирования армии на 15 млрд евро до конца полномочий нынешнего правительства (2021 год).

Кроме того, министр потребовала выделить дополнительно 10 млрд евро в 2022 году.

Она обосновала свои требования секретным докладом Минобороны, согласно которому без указанных средств становятся невозможными более 200 новых оборонных проектов.

В 2018 году на оборону бюджетом Германии предусмотрено 38,5 млрд евро, в следующем году планируется на эти цели выделить 41,5 млрд евро.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что до 2024 года ее страна не достигнет цели НАТО по расходам 2% от ВВП на оборону, а будет выделять 1,5%.

Европейская правда