В Одесі на територію консульства РФ кинули "криваві" м'ячі

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Субота, 16 червня 2018, 18:26

Під стінами російського консульства в Одесі в суботу пройшла акція з вимогою звільнити політичних в'язнів Кремля.

 
Фото Олександра Гіманова

Як пише "Думська", приблизно 20 учасників патріотичних організацій провели пікет диппредставництва з плакатами-карикатурами на тему чемпіонату світу з футболу, який проходить в ці дні в Росії.

 

За словами організаторів пікету - представників одеського відділення "Автомайдану", світове співтовариство повинно було спочатку ігнорувати чемпіонат, так як він проводиться в країні, не дотримується міжнародних законів і загальнолюдські норми моралі.

 

"Країна-агресор утримує в заручниках наших громадян, звинувативши їх в тероризмі і силою нав'язавши своє громадянство. Ми сьогодні прийшли, щоб підтримати їх", - розповів представник "Автомайдану" Юрій Батир.

"Це свято футболу не повинен проходити в країні, яка систематично ігнорує людські цінності", - додав він.

 

Учасники акції облили футбольні м'ячі червоною рідиною і символічно забили голи у "ворота Російської Федерації", перекинувши спортивні снаряди через паркан дипломатичної місії.

Теми: Одеса Росія політв'язні футбол
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