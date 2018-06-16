В Одессе на территорию консульства РФ бросили "кровавые" мячи

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Суббота, 16 июня 2018, 18:26

Под стенами российского консульства в Одессе в субботу прошла акция с требованием освободить политических узников Кремля.

 
Фото — Александр Гиманов

Как пишет "Думская", примерно 20 участников патриотических организаций провели пикет диппредставительства с плакатами-карикатурами на тему чемпионата мира по футболу, который проходит в эти дни в России.

 

По словам организаторов пикета — представителей одесского отделения "Автомайдана", мировое сообщество должно было изначально игнорировать чемпионат, так как он проводится в стране, не соблюдающей международные законы и общечеловеческие нормы морали.

 

"Страна-агрессор удерживает в заложниках наших граждан, обвинив их в терроризме и силой навязав свое гражданство. Мы сегодня пришли, чтобы поддержать их", — рассказал представитель "Автомайдана" Юрий Батыр.

"Этот праздник футбола не должен проходить в стране, которая систематически игнорирует человеческие ценности", - добавил он.

 

Участники акции облили футбольные мячи красной жидкостью и символически забили голы в "ворота Российской Федерации", перебросив спортивные снаряды через забор дипломатической миссии.

Темы: Одесса Росcия политзаключенные футбол
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