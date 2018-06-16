Аваков: поліцію критикують, як дружина чоловіка

Критикуючи поліцію, населення все одно вважає її "своєю", подібно до того, як дружина критикує чоловіка.

Так прокоментував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Харкові питання про критику з боку населення на адресу поліції, передає Укрінформ.

"Люди критикують поліцію так, як дружина критикує чоловіка: і п'є іноді багато, і по господарству мало допомагає, і недостатньо працює над собою, і трохи широкий в талії, але він мій. Ця фундаментальна ситуація "Мій поліцейський" для мене найважливіша", - відзначив Аваков.

За його словами, при цій ситуації "ми потихеньку спочатку стабілізуємося на 40%, це на сьогодні показник довіри населення до поліції, потім підемо вище і досягнемо положення, як у Норвегії: поліцейських мало, довіра - 90%, рівень безпеки найвищий".

Міністр зазначив також: "Критика - дуже важливий чинник. Не соромтеся критикувати поліцейських, але також не соромтеся говорити їм "Дякую".

Що стосується реакції на зловживання в середовищі поліцейських, то, за словами Авакова, служба внутрішньої безпеки відомства - повністю оновлена, дуже ефективна команда - за тиждень відносно декількох недобросовісних поліцейських застосовує або арешт, або звільнення, або викриття у зловживаннях.