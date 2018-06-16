Аваков: полицию критикуют, как жена мужа

Критикуя полицию, население все равно считает ее "своей", подобно тому, как жена критикует мужа.

Так прокомментировал министр внутренних дел Арсен Аваков в Харькове вопрос о критике со стороны населения в адрес полиции, передает Укринформ.

"Люди критикуют полицию так, как жена критикует мужа: и пьет иногда много, и по хозяйству мало помогает, и недостаточно работает над собой, и немного широкий в талии, но он мой. Эта фундаментальная ситуация "Мой полицейский" для меня самая важная", - отметил Аваков.

По его словам, при этой ситуации "мы потихоньку сначала стабилизируемся на 40%, это на сегодня показатель доверия населения к полиции, потом пойдем выше и достигнем положения, как в Норвегии: полицейских мало, доверие - 90%, уровень безопасности самый высокий".

Министр отметил также: "Критика - очень важный фактор. Не стесняйтесь критиковать полицейских, но также не стесняйтесь говорить им "Спасибо".

Что касается реакции на злоупотребления в среде полицейских, то, по словам Авакова, служба внутренней безопасности ведомства - полностью обновленная, очень эффективная команда - за неделю в отношении нескольких недобросовестных полицейских применяет или арест, или увольнение, или разоблачение в злоупотреблениях.