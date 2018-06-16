У Москві таксі в'їхало в натовп, постраждав українець - росЗМІ

Біля Гостиного двору в центрі Москви водій таксі не впорався з керуванням і в'їхав у натовп пішоходів на тротуарі. Серед постраждалих може бути українець.

Як повідомили ТАРС у прес-службі ГУ МВС по Москві, водія затримано.

Обставини і причини аварії, а також стан постраждалих встановлюються.

Вот так выглядит место аварии сейчас. pic.twitter.com/6PJgNbb17j — ЦОДД (@gucodd) June 16, 2018

У прес-службі столичного департаменту охорони здоров'я повідомили про вісім постраждалих.

"На поточний момент постраждали восьмеро людей, сім з них у задовільному стані, одна жінка в стані середнього ступеня тяжкості. Всі постраждалі в даний час госпіталізуються до лікарень Москви для проведення діагностики та надання медичної допомоги", - сказав співрозмовник агентства.

Виновник аварии на Ильинке pic.twitter.com/VQDAZZXdQI — ЦОДД (@gucodd) June 16, 2018

Джерело в екстрених службах повідомило, що після ДТП в медичні установи доставлені троє іноземців і дві росіянки.

"Два громадянина Мексики, один - України і дві громадянки Росії госпіталізовані в ДТП на вулиці Іллінка", - сказав співрозмовник агентства.