У Москві таксі в'їхало в натовп, постраждав українець - росЗМІ

1592 перегляди
Субота, 16 червня 2018, 22:31

Біля Гостиного двору в центрі Москви водій таксі не впорався з керуванням і в'їхав у натовп пішоходів на тротуарі. Серед постраждалих може бути українець.

Як повідомили ТАРС у прес-службі ГУ МВС по Москві, водія затримано.

Обставини і причини аварії, а також стан постраждалих встановлюються.

У прес-службі столичного департаменту охорони здоров'я повідомили про вісім постраждалих.

"На поточний момент постраждали восьмеро людей, сім з них у задовільному стані, одна жінка в стані середнього ступеня тяжкості. Всі постраждалі в даний час госпіталізуються до лікарень Москви для проведення діагностики та надання медичної допомоги", - сказав співрозмовник агентства.

Джерело в екстрених службах повідомило, що після ДТП в медичні установи доставлені троє іноземців і дві росіянки.

"Два громадянина Мексики, один - України і дві громадянки Росії госпіталізовані в ДТП на вулиці Іллінка", - сказав співрозмовник агентства.

Теми: Росія ДТП
powered by lun.ua
По темі
В Одесі на територію консульства РФ кинули "криваві" м'ячі 16 червня 2018, 18:26
Денісову не пустили до Карпюка 16 червня 2018, 16:38
Туск назвав Качинського одним з лідерів пропутінського табору в Європі 16 червня 2018, 16:27
Усі новини
Головні новини
Рішення про передачу справ до Антикорупційного суду за ВР - президент
Законопроект про запуск Антикорупційного суду може бути в ВР у вівторок - Порошенко
МЗС висловило протест проти недопуску Денісової до Карпюка
Під Торецьком бойовики поранили жінку
Усі новини
Досвід

На власному досвіді: актор Київського театру ляльок

київ

Де пити літні коктейлі в Києві