В Москве такси въехало в толпу, пострадал украинец – росСМИ

1592 просмотра
Суббота, 16 июня 2018, 22:31

Около Гостиного двора в центре Москвы водитель такси не справился с управлением и въехал в толпу пешеходов на тротуаре. Среди пострадавших может быть украинец.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, водитель задержан.

Обстоятельства и причины аварии, а также состояние пострадавших устанавливаются.

В пресс-службе столичного департамента здравоохранения сообщили о восьми пострадавших.

"На текущий момент пострадали восемь человек, семь из них в удовлетворительном состоянии, одна женщина в состоянии средней степени тяжести. Все пострадавшие в настоящее время госпитализируются в больницы Москвы для проведения диагностики и оказания медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.

Источник в экстренных службах сообщил, что после ДТП в медицинские учреждения доставлены трое иностранцев и две россиянки.

"Два гражданина Мексики, один - Украины и две гражданки России госпитализированы в ДТП на улице Ильинка", - сказал собеседник агентства.

Темы: Росcия ДТП
powered by lun.ua
По теме
В Одессе на территорию консульства РФ бросили "кровавые" мячи 16 июня 2018, 18:26
Денисову не пустили к Карпюку 16 июня 2018, 16:38
Туск назвал Качиньского одним из лидеров пропутинского лагеря в Европе 16 июня 2018, 16:27
Все новости
Главные новости
Решение о передаче дел в Антикоррупционный суд за ВР - президент
Законопроект о запуске Антикоррупционного суда может быть в ВР во вторник - Порошенко
МИД выразило протест против недопуска Денисовой к Карпюку
Под Торецком боевики ранили женщину
Все новости
исследование

13 способов развеять грусть

здоровье

Как нельзя худеть

Поиск по сайту
Архив
Весь архів