В Москве такси въехало в толпу, пострадал украинец – росСМИ

Около Гостиного двора в центре Москвы водитель такси не справился с управлением и въехал в толпу пешеходов на тротуаре. Среди пострадавших может быть украинец.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, водитель задержан.

Обстоятельства и причины аварии, а также состояние пострадавших устанавливаются.

Вот так выглядит место аварии сейчас. pic.twitter.com/6PJgNbb17j — ЦОДД (@gucodd) June 16, 2018

В пресс-службе столичного департамента здравоохранения сообщили о восьми пострадавших.

"На текущий момент пострадали восемь человек, семь из них в удовлетворительном состоянии, одна женщина в состоянии средней степени тяжести. Все пострадавшие в настоящее время госпитализируются в больницы Москвы для проведения диагностики и оказания медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.

Виновник аварии на Ильинке pic.twitter.com/VQDAZZXdQI — ЦОДД (@gucodd) June 16, 2018

Источник в экстренных службах сообщил, что после ДТП в медицинские учреждения доставлены трое иностранцев и две россиянки.

"Два гражданина Мексики, один - Украины и две гражданки России госпитализированы в ДТП на улице Ильинка", - сказал собеседник агентства.