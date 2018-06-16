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В Москве такси въехало в толпу, пострадал украинец – росСМИ

Суббота, 16 июня 2018, 22:31

Около Гостиного двора в центре Москвы водитель такси не справился с управлением и въехал в толпу пешеходов на тротуаре. Среди пострадавших может быть украинец.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, водитель задержан.

Обстоятельства и причины аварии, а также состояние пострадавших устанавливаются.

В пресс-службе столичного департамента здравоохранения сообщили о восьми пострадавших.

"На текущий момент пострадали восемь человек, семь из них в удовлетворительном состоянии, одна женщина в состоянии средней степени тяжести. Все пострадавшие в настоящее время госпитализируются в больницы Москвы для проведения диагностики и оказания медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.

Источник в экстренных службах сообщил, что после ДТП в медицинские учреждения доставлены трое иностранцев и две россиянки.

"Два гражданина Мексики, один - Украины и две гражданки России госпитализированы в ДТП на улице Ильинка", - сказал собеседник агентства.

Темы: РосcияДТП
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