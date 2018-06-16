У Києві "замінували" 5 станцій метро

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Субота, 16 червня 2018, 23:08

Станції київського метро "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Золоті ворота", "Театральна", "Палац спорту" та пересадка на "Льва Толстого" зачинено для перевірки.

Про це повідомила прес-служба Київського метрополітену в суботу ввечері.

"Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - пояснили там.

Пізніше прес-служба повідомила, що станції "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" перевірили.

Українська правда
Теми: метро Київ
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