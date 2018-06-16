У Києві "замінували" 5 станцій метро

Станції київського метро "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Золоті ворота", "Театральна", "Палац спорту" та пересадка на "Льва Толстого" зачинено для перевірки.

Про це повідомила прес-служба Київського метрополітену в суботу ввечері.

Увага!

Станції "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Золоті ворота", "Театральна", "Палац спорту" та пересадка на "Льва Толстого" зачинено для перевірки. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 16, 2018

"Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - пояснили там.

Увага!

Станції "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" перевірено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено та відчинено у звичайному режимі для пасажирів.

На станціях "Золоті ворота", "Театральна" та "Палац спорту" триває перевірка. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 16, 2018

Пізніше прес-служба повідомила, що станції "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" перевірили.