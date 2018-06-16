В Киеве "заминировали" 5 станций метро

1460 просмотров
Суббота, 16 июня 2018, 23:08

Станции киевского метро "Крещатик", "Майдан Независимости", "Золотые ворота", "Театральная", "Дворец спорта" и пересадка на "Льва Толстого" закрыты для проверки.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в субботу вечером.

"Поступил анонимный звонок о минировании", - пояснили там.

Украинская правда
Темы: метро Киев
powered by lun.ua
По теме
Столичное метро в ближайшие выходные будет работать на час дольше 15 июня 2018, 13:09
В Киеве снова сообщили о минировании нескольких станций метро 13 июня 2018, 00:58
Столичное метро изменит объявления в поездах 11 июня 2018, 17:12
Все новости
Главные новости
В Киеве "заминировали" 5 станций метро
Решение о передаче дел в Антикоррупционный суд за ВР - президент
Законопроект о запуске Антикоррупционного суда может быть в ВР во вторник - Порошенко
МИД выразило протест против недопуска Денисовой к Карпюку
Все новости
еда

4 рецепта необычных бургеров, которые можно легко приготовить дома

киев

На Эспланадой открылся бар международной сети W XYZ

Поиск по сайту
Архив
Весь архів