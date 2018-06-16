В Киеве "заминировали" 5 станций метро
Станции киевского метро "Крещатик", "Майдан Независимости", "Золотые ворота", "Театральная", "Дворец спорта" и пересадка на "Льва Толстого" закрыты для проверки.
Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в субботу вечером.
Увага!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 16, 2018
Станції "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Золоті ворота", "Театральна", "Палац спорту" та пересадка на "Льва Толстого" зачинено для перевірки. Надійшов анонімний дзвінок про мінування.
"Поступил анонимный звонок о минировании", - пояснили там.
Увага!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 16, 2018
Станції "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" перевірено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено та відчинено у звичайному режимі для пасажирів.
На станціях "Золоті ворота", "Театральна" та "Палац спорту" триває перевірка.
Позже пресс-служба сообщила, что станции "Крещатик" и "Майдан Незалежности" проверили.