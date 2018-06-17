Меркель може провести саміт лідерів країн ЄС з питання біженців

Канцлер ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel) має намір провести термінову зустріч на вищому рівні з лідерами країн ЄС, які відчувають найбільше навантаження у зв'язку з напливом біженців.

Про це повідомила газета Bild з посиланням на власні джерела в урядових колах, пише DW.com.

За інформацією видання, зустріч має відбутися ще до регулярного саміту ЄС, який проходитиме з 28 по 29 червня.

Меркель має намір зустрітися з лідерами Греції, Італії та Австрії. Темою переговорів стане пошук вирішення ситуації з міграційною кризою. Залишається невідомим, чи візьмуть у зустрічі участь представники Іспанії або балканських держав.

Серйозний конфлікт у питанні біженців виник в правлячому блоці Німеччини ХДС/ХСС. Голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) і за сумісництвом глава МВС Хорст Зеехофер має намір не впускати до Німеччини тих іноземців, чиї клопотання про притулок вже зареєстровані в інших країнах Євросоюзу.

Голова ХДС Ангела Меркель, однак, виступає за загальноєвропейське вирішення цієї проблеми.

Раніше Зеехофер пригрозив у разі крайньої необхідності реалізувати свій план всупереч волі Меркель. Це спричинило спекуляції про загрозу розпаду правлячої у ФРН коаліції.