Меркель може провести саміт лідерів країн ЄС з питання біженців

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Неділя, 17 червня 2018, 03:38

Канцлер ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel) має намір провести термінову зустріч на вищому рівні з лідерами країн ЄС, які відчувають найбільше навантаження у зв'язку з напливом біженців.

Про це повідомила газета Bild з посиланням на власні джерела в урядових колах, пише DW.com.

За інформацією видання, зустріч має відбутися ще до регулярного саміту ЄС, який проходитиме з 28 по 29 червня.

Меркель має намір зустрітися з лідерами Греції, Італії та Австрії. Темою переговорів стане пошук вирішення  ситуації з міграційною кризою. Залишається невідомим, чи візьмуть у зустрічі участь представники Іспанії або балканських держав.

Серйозний конфлікт у питанні біженців виник в правлячому блоці Німеччини ХДС/ХСС. Голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) і за сумісництвом глава МВС Хорст Зеехофер має намір не впускати до Німеччини тих іноземців, чиї клопотання про притулок вже зареєстровані в інших країнах Євросоюзу.

Голова ХДС Ангела Меркель, однак, виступає за загальноєвропейське  вирішення цієї проблеми.

Раніше Зеехофер пригрозив у разі крайньої необхідності реалізувати свій план всупереч волі Меркель. Це спричинило спекуляції про загрозу розпаду правлячої у ФРН коаліції.

Теми: Німеччина біженці міграція ЄС
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