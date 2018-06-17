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Меркель может провести саммит лидеров стран ЕС по вопрсу беженцев

Воскресенье, 17 июня 2018, 03:38

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) намерена провести срочную встречу на высшем уровне с лидерами стран ЕС, которые испытывают наибольшую нагрузку в связи с наплывом беженцев.

Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники из правительственных кругов, пишет DW.com.

По информации издания, встреча должна состояться еще до регулярного саммита ЕС, который будет проходить с 28 по 29 июня. 

Меркель намерена встретиться с лидерами Греции, Италии и Австрии. Темой переговоров станет поиск решения по ситуации с миграционным кризисом. Остается неизвестным, примут ли во встрече участие представители Испании или балканских государств.

Серьезный конфликт в вопросе по беженцам возник в правящем блоке Германии ХДС/ХСС. Председатель Христианско-социального союза (ХСС) и по совместительству глава МВД Хорст Зеехофер намерен не впускать в Германию тех иностранцев, чьи ходатайства об убежище уже зарегистрированы в других странах Евросоюза.

Председатель ХДС Ангела Меркель, однако, выступает за общеевропейское решение этой проблемы.

Ранее Зеехофер пригрозил в случае крайней необходимости реализовать свой план вопреки воле Меркель. Это повлекло за собой спекуляции об угрозе распада правящей в ФРГ коалиции.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГерманиябеженцымиграцияЕС
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