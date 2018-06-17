ІДІЛ взяла на себе відповідальність за вибух в Афганістані

Ісламська держава взяла на себе відповідальність за вибух в афганській провінції Нангархар, в результаті якого загинуло щонайменше 26 осіб.

Про це пише Reuters.

Інформаційне агентство Amaq повідомило, що метою терористів були "збори афганських сил".

Атталла Ходжані, представник губернатора провінції Нангархар, підтвердив, що бомба була закладена в автомобіль.

Як повідомлялося, вибух стався під час святкувань з нагоди перемир'я між силами безпеки і "Талібаном".

Варто відзначити, що перемир'я поширюється тільки на "Талібан", уряд продовжує вести боротьбу з іншими терористичними угрупованнями. У провінції Нангархар, зокрема, активно діють бойовики "Ісламської держави".