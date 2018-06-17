Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ИГИЛ взяло на себя отвествтенность за взрыв в Афганистане

Воскресенье, 17 июня 2018, 06:55

Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв в афганской провинции Нангархар, в результате которого погибло по меньшей мере 26 человек.

Об этом пишет Reuters.

Информационное агентство Amaq сообщило, что целью террористов был "собрание афганских сил".

Атталлах Ходжани, представитель губернатора провинции Нангархар, подтвердил, что бомба была заложена в автомобиль.

Как сообщалось, взрыв произошел во время празднований по случаю перемирия между силами безопасности и "Талибаном".

Стоит отметить, что перемирие распространяется только на "Талибан", правительство продолжает вести борьбу с другими террористическими группировками. В провинции Нангархар, в частности, активно действуют боевики "Исламского государства".

Темы: Афганистантеракт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Афганистан
Между Ираном и Талибаном произошла стрельба из-за воды, есть погибшие
Талибы провели первые торги нефти, добытой в Афганистане
МИД вызывает посла Венгрии после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: