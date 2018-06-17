ИГИЛ взяло на себя отвествтенность за взрыв в Афганистане

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Воскресенье, 17 июня 2018, 06:55

Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв в афганской провинции Нангархар, в результате которого погибло по меньшей мере 26 человек.

Об этом пишет Reuters.

Информационное агентство Amaq сообщило, что целью террористов был "собрание афганских сил".

Атталлах Ходжани, представитель губернатора провинции Нангархар, подтвердил, что бомба была заложена в автомобиль.

Как сообщалось, взрыв произошел во время празднований по случаю перемирия между силами безопасности и "Талибаном".

Стоит отметить, что перемирие распространяется только на "Талибан", правительство продолжает вести борьбу с другими террористическими группировками. В провинции Нангархар, в частности, активно действуют боевики "Исламского государства".

Темы: Афганистан теракт
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