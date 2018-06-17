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Три станції метро в центрі Києва зачинені у зв'язку із "Маршем рівності"

Неділя, 17 червня 2018, 07:15
Три станції метро в центрі Києва зачинені у зв'язку із Маршем рівності

Роботу станцій трьох станцій Київського метрополітену обмежено з самого ранку у зв'язку з проведенням в центрі Києва "Маршу рівності".

Про це інформує прес-служба Київського метрополітену.

Станції метро "Театральна", "Площа Льва Толстого" та "Палац спорту" закриті з 6 ранку.

Таке рішення ухвалено на підставі "Порядку організації роботи міського пасажирського транспорту загального користування під час проведення мирної ходи "Маршу рівності" 17 червня.

Як повідомлялось, напередодні ввечері через анонімне повідомлення про мінування було зачинено станції метро "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Золоті ворота", "Театральна", "Палац спорту" та пересадка на "Льва Толстого".

Пізніше прес-служба повідомила, що станції "Хрещатик", "Майдан Незалежності" та "Золоті ворота" перевірили і вони працюють в нормальному режимі.

Закритими лишалися станції "Палац спорту" і "Театральна", втім, вони, як зазначалось, зачинені у зв’язку із масовими заходами в Києві.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київметро
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