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Три станции метро в центре Киева закрыты в связи с "Маршем равенства"

Воскресенье, 17 июня 2018, 07:15
Три станции метро в центре Киева закрыты в связи с Маршем равенства

Работа станций трех станций Киевского метрополитена ограничена с самого утра в связи с проведением в центре Киева "Марша равенства".

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Станции метро "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" закрыты с 6 утра.

Такое решение принято на основании "Порядка организации работы городского пассажирского транспорта общего пользования во время проведения мирного шествия "Марша равенства" 17 июня.

Как сообщалось, накануне вечером из-за анонимного сообщения о минировании были закрыты станции метро "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Золотые ворота", "Театральная", "Дворец спорта" и пересадка на "Льва Толстого".

Позже пресс-служба сообщила, что станции "Крещатик", "Майдан Незалежности" и "Золотые ворота" проверили и они работают в нормальном режиме.

Закрытыми оставались станции "Дворец спорта" и "Театральная", впрочем, они, как уже отмечалось, закрыты в связи с массовыми мероприятиями в Киеве.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевметро
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