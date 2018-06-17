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У селищі Шевченка в Києві сталися сутички противників забудови з поліцією

Неділя, 17 червня 2018, 10:19

У селищі Шевченка в Подільському районі Києва сталася сутичка між активістами, що виступають проти забудови скверу, та поліцією і невідомими молодиками.

Про це повідомив у Facebook один з противників забудови Олег Кочерга.

Він зазначив, що місцеві мешканці з кінця 2017 року виступають проти забудови Гірки Крістера та скверу Сошенка.

"Сьогодні громада селища Шевченка зібралась на мирне зібрання, щоб засипати вже нарешті той котлован у сквері Сошенка (між вулицями Золочівська та Косенка", - розповів Кочерга.

Мешканці "винайняли трактор і зібрались гуртом, щоб засипати котлован".

"Нас зустріли поліціянти і агресивно налаштовані тітушки. Коли я почав рухатися до трактору, один з тітуханів почав махати ножем перед мною і сусідами, з іншого боку тітушки разом з поліцією почали бризкати на людей сльозогінним газом", - описує противник забудови.

За його словами, невідомі молодики ("тітушки") розбили каменем скло в дверях трактора і постійно поливали газом в т. ч. водія трактора.

"Замість затримання тітушок, їх старший привіз їх до Подільського райвідділку, де їх зустріли як своїх і зайнялися колективною творчістю - опитування свідків", - додав Кочерга.

Тракториста, за його словами, також затримали і понад годину не допускали до нього адвоката.

Поліція про цей випадок поки не повідомляє.

Українська правда
Теми: поліціяКиїв
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