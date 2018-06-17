В поселке Шевченко в Киеве произошли столкновения противников застройки с полицией

В поселке Шевченко в Подольском районе Киева произошло столкновение между активистами, выступающими против застройки сквера, и полицией и неизвестными молодыми людьми.

Об этом сообщил в Facebook один из противников застройки Олег Кочерга.

Он отметил, что местные жители с конца 2017 года выступает против застройки Горки Кристера и сквера Сошенко.

"Сегодня община поселка Шевченко собралась на мирное собрание, чтобы засыпать уже наконец то котлован в сквере Сошенко (между улицами Золочевская и Косенко", - рассказал Кочерга.

Жители "наняли трактор и собрались вместе, чтобы засыпать котлован".

"Нас встретили полицейские и агрессивно настроенные титушки. Когда я начал двигаться к трактору, один из титуханов начал махать ножом перед мной и соседями, с другой стороны титушки вместе с полицией начали брызгать на людей слезоточивым газом", - описывает противник застройки.

По его словам, неизвестные молодые люди ("титушки") разбили камнем стекло в дверях трактора и постоянно поливали газом в т. ч. водителя трактора.

"Вместо задержания титушек, их старший привез их в Подольский райотдел, где их встретили как своих и занялись коллективным творчеством - опросом свидетелей", - добавил Кочерга.

Тракториста, по его словам, также задержали и более часа не допускали к нему адвоката.

Полиция об этом случае пока не сообщает.