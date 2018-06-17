Греція і Македонія підписали історичну угоду про зміну назви

Греція і Македонія у неділю підписали угоду про зміну назви колишньої югославської республіки на Республіку Північна Македонія.

Про це повідомляє Protothema.

Угода відкриває шлях вступу до НАТО та ЄС для колишньої югославської республіки і покладе край 27-річній суперечці між двома країнами.

Угоду сьогодні підписали міністри закордонних справ двох країн. Церемонія відбулася в грецькому регіоні Преспес, відомому своїми озерами, який межує з Македонією та Албанією.

Европскиот концепт е цивилизациска вредност која е демократска и која се противи на манипулациите на популизмот и на стравот.



Горди сме на овој договор. Горди сме зашто се обединивме околу решение на еден спор којшто нѐ делеше, и избравме решение што нѐ обединува. pic.twitter.com/II20ktEPYm — Влада на Република Македонија (@VladaMK) June 17, 2018

У церемонії взяли участь грецький прем’єр Алексіс Ципрас та його македонський колега Зоран Заєв разом із посередником ООН Метью Німецем та європейськими чиновниками.

"Ми наважилися, тому що ми хочемо успіхів, македонських успіхів. Ми обрали шлях до майбутнього. Тому ми приїхали сюди сьогодні. Нехай Преспес стане початком шляху до нашого європейського майбутнього", - написав Заєв у Twitter.

Слід зазначити, що у Македонії восени ще відбудеться референдум щодо нової назви.

Суперечка щодо назви Македонії тривала з 1991 року - часу здобуття незалежності Македонією. Через це тривалий час блокувався вступ Македонії до ЄС і НАТО.

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Європейська правда