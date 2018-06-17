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На сході Афганістану другий теракт за два дні: 15 загиблих, 45 поранених

Неділя, 17 червня 2018, 16:07

15 людей загинули та 45 отримали поранення під час вибуху в афганському місті Джелалабад, провінція Нангархар.

Про це повідомляє Tolo News.

За інформацією місцевих чиновників, терорист-смертник скоїв вибух поблизу офісу губернатора провінції в неділю після полудня.

Жодна група, включаючи талібів, поки не взяла на себе відповідальність за напад.

Це вже другий теракт у провінції Нангархар за останні два дні. У суботу смертник підірвав автомобіль в 25 км від Джелалабада. В результатіт вибуху загинули 36 осіб, 65 отримали поранення.

Відповідальність за теракт взяла на терористична група "Ісламська держава".

Європейська правда

Теми: Афганістан
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