На востоке Афганистана второй теракт за два дня: 15 погибших, 45 раненых

177 просмотров
Воскресенье, 17 июня 2018, 16:07

15 человек погибли и 45 получили ранения при взрыве в афганском городе Джелалабад, провинция Нангархар.

Об этом сообщает Tolo News.

По информации местных чиновников, террорист-смертник совершил взрыв у офиса губернатора провинции в воскресенье после полудня.

Ни одна группа, включая талибов, пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Это уже второй теракт в провинции Нангархар за последние два дня. В субботу смертник взорвал автомобиль в 25 км от Джелалабада. В результате того взрыва погибли 36 человек, 65 получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на террористическая группа "Исламское государство".

Европейская правда

Темы: Афганистан
powered by lun.ua
По теме
ИГИЛ взяло на себя отвествтенность за взрыв в Афганистане 17 июня 2018, 06:55
Полторак: Украина готова втрое увеличить количество военных в Афганистане 8 июня 2018, 17:58
В результате взрыва в афганском Кандагаре погибли 16 человек 23 мая 2018, 04:40
Все новости
Главные новости
На востоке Афганистана второй теракт за два дня: 15 погибших, 45 раненых
Австрия требует объяснений о шпионаже со стороны Германии
В Киеве открыли все станции метро
Греция и Македония подписали историческое соглашение об изменении названия
Все новости
исследование

13 способов развеять грусть

Опыт

Как внук Максима Рыльского хранит память о деде

Поиск по сайту
Архив
Весь архів