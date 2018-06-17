На востоке Афганистана второй теракт за два дня: 15 погибших, 45 раненых
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Воскресенье, 17 июня 2018, 16:07
15 человек погибли и 45 получили ранения при взрыве в афганском городе Джелалабад, провинция Нангархар.
Об этом сообщает Tolo News.
По информации местных чиновников, террорист-смертник совершил взрыв у офиса губернатора провинции в воскресенье после полудня.
Ни одна группа, включая талибов, пока не взяла на себя ответственность за нападение.
Это уже второй теракт в провинции Нангархар за последние два дня. В субботу смертник взорвал автомобиль в 25 км от Джелалабада. В результате того взрыва погибли 36 человек, 65 получили ранения.
Ответственность за теракт взяла на террористическая группа "Исламское государство".