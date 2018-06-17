У США сталася стрілянина на фестивалі: 20 постраждалих

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Неділя, 17 червня 2018, 18:06

Двадцять людей, у тому числі підліток, отримали поранення у неділю вранці під час стрілянини на мистецькому фестивалі Art All Night у Трентоні, штат Нью-Джерсі.

Про це повідомляє CNN.

Один підозрюваний, 33-річний чоловік, був убитий, іншого взято під варту, повідомили чиновники.

 
Trentonian

Поліція також виявила велику кількість зброї.

За інформацією медиків, 16 із 20 постраждалих мають вогнепальні поранення. Серед постраждалих - 13-річний підліток, який перебуває в критичному стані.

Зазначається, що на момент стрілянини на фестивалі було близько тисячі людей.

Українська правда
Теми: США
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