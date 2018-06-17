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В США произошла стрельба на фестивале: 20 пострадавших

Воскресенье, 17 июня 2018, 18:06

Двадцать человек, в том числе подросток, получили ранения в воскресенье утром во время стрельбы на художественном фестивале Art All Night в Трентоне, штат Нью-Джерси.

Об этом сообщает CNN.

Один подозреваемый, 33-летний мужчина, был убит, другой взят под стражу, сообщили чиновники.

 

Полиция также обнаружила большое количество оружия.

По информации медиков, 16 из 20 пострадавших имеют огнестрельные ранения. Среди пострадавших - 13-летний подросток, который находится в критическом состоянии.

Отмечается, что на момент стрельбы на фестивале было около тысячи человек.

Украинская правда
Темы: США
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