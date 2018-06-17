Тиждень почнеться зі спекою та грозами

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Неділя, 17 червня 2018, 19:58

18 червня у більшості регіонів очікуються грози, окрім того на території України збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зокрема, у понеділок та у вівторок грози очікуються у західних, Вінницькій, Житомирській, вночі місцями і в Київській та Чернігівській областях. Пожежна небезпека утримається у південних регіонах, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській та Волинській областях. 

Температура повітря на заході очікується від +25 до +29 вдень до +13...+17 вночі, вдень та вночі дощитиме. У центрі та на сході від +27 до +31 вдень, +13...+20 вночі. У південних регіонах +27...+31 вдень, +18 ...+20 вночі, без опадів, мінлива хмарність. 

 
 

Теми: погода
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