Тиждень почнеться зі спекою та грозами

18 червня у більшості регіонів очікуються грози, окрім того на території України збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зокрема, у понеділок та у вівторок грози очікуються у західних, Вінницькій, Житомирській, вночі місцями і в Київській та Чернігівській областях. Пожежна небезпека утримається у південних регіонах, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській та Волинській областях.

Температура повітря на заході очікується від +25 до +29 вдень до +13...+17 вночі, вдень та вночі дощитиме. У центрі та на сході від +27 до +31 вдень, +13...+20 вночі. У південних регіонах +27...+31 вдень, +18 ...+20 вночі, без опадів, мінлива хмарність.