Неделя начнется с жары и гроз

18 июня в большинстве регионов ожидаются грозы, кроме того на территории Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, в понедельник грозы ожидаются в западных, Винницкой, Житомирской, ночью местами в Киевской и Черниговской областях. Пожарная опасность сохранится в южных регионах, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Волынской областях.

Температура воздуха на западе ожидается от +25 до +29 днем ​​до +13...+17 ночью, днем ​​и ночью дождь. В центре и на востоке от +27 до +31 днем, +13...+20 ночью. В южных регионах +27...+ 31 днем, +18...+ 20 ночью, без осадков, переменная облачность.