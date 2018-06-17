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У анексованому Криму пройшли "довибори" до парламенту

Неділя, 17 червня 2018, 22:04

17 червня в анексованому Росією Криму пройшли "довибори" двох депутатів до парламенту Криму та п'яти депутатів - до міськрад Алушти, Керчі, Красноперекопська і Феодосії.

Як повідомляють Крим.Реалії з посиланням на виборчком Криму, у першому випадку "довибори" пов'язані з достроковим припиненням депутатських повноважень Валерія Гриневича (його визнали винним у шахрайстві в особливо великому розмірі та погрозі вбивством, засудивши до 9 років та 10 міс. позбавлення волі) та Ігоря Лукашева, призначеного главою російської адміністрації Сімферополя.

Дільниці відкрилися для виборців, зареєстрованих у Сакському одномандатному окрузі №7 і Нижньогірського-Радянському одномандатному окрузі №17, а також в Алушті, Керчі, Красноперекопську і Феодосії.

Серед кандидатів у "депутати" до парламенту - висуванці від "Єдиної Росії", "Справедливої Росії", КПРФ та ЛДПР, а також один самовисуванець. 

Член Меджлісу, координатор Комітету із захисту прав кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради АРК у 2006-2010 рр Абмеджіт Сулейманов в ефірі "Радіо Крим.Реалії" висловив думку, що кримськотатарський народ проігнорує довибори до підконтрольного Росії парламенту і низку місцевих рад.

Раніше "довибори" до парламенту і місцевих рад проводилися восени 2017 р., перемогу здобули кандидати від "Єдиної Росії". На голосуванні було зафіксовано рекордно низьку явку - 24%.

Теми: КриманексіявибориРосія
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