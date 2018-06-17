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В аннексированном Крыму прошли "довыборы" в парламент

Воскресенье, 17 июня 2018, 22:04

17 июня в аннексированном Россией Крыму прошли "довыборы" двух депутатов в парламент Крыма и пяти депутатов - в горсоветы Алушты, Керчи, Красноперекопска и Феодосии.

Как сообщают Крым.Реалии со ссылкой на избирком Крыма, в первом случае "довыборы" связаны с досрочным прекращением депутатских полномочий Валерия Гриневича (его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и угрозе убийством, приговорив к 9 лет и 10 мес. лишения свободы) и Игоря Лукашева, назначенного главой российской администрации Симферополя.

Участки открылись для избирателей, зарегистрированных в Сакском одномандатном округе №7 и Нижнегорско-Советском одномандатном округе №17, а также в Алуште, Керчи, Красноперекопске и Феодосии.

Среди кандидатов в "депутаты" парламента - выдвиженцы от "Единой России", "Справедливой России", КПРФ и ЛДПР, а также один самовыдвиженец.

Член Меджлиса, координатор Комитета по защите прав крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады АРК в 2006-2010 гг Абмеджит Сулейманов в эфире "Радио Крым.Реалии" высказал мнение, что крымскотатарский народ проигнорирует довыборы в подконтрольный России парламент и ряд местных советов. 

Темы: КрыманнексиявиборыРосcия
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