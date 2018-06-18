На Луганщині поліція вилучила боєприпаси

У селі Малохатка Старобільского району Луганської області поліція вилучила корпус гранати Ф-1, 30 патронів калібру 5,45 мм, сигнальну ракету та тубус РПГ-18.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

"В рамках проведення профілактичних заходів, направлених на виявлення та вилучення незаконної зброї, співробітники Старобільського відділу поліції вилучили у домоволодінні 52-річного чоловіка вибухонебезпечні предмети", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські провели санкціонований обшук, під час якого виявили та вилучили корпус гранати Ф-1, запал УЗРГМ, 30 патронів калібру 5,45 мм, сигнальну ракету та тубус РПГ-18.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", - підкреслили у поліції.