На Луганщині поліція вилучила боєприпаси

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Понеділок, 18 червня 2018, 00:50

У селі Малохатка Старобільского району Луганської області поліція вилучила корпус гранати Ф-1, 30 патронів калібру 5,45 мм, сигнальну ракету та тубус РПГ-18.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

"В рамках проведення профілактичних заходів, направлених на виявлення та вилучення незаконної зброї, співробітники Старобільського відділу поліції вилучили у домоволодінні 52-річного чоловіка вибухонебезпечні предмети", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські провели санкціонований обшук, під час якого виявили та вилучили корпус гранати Ф-1, запал УЗРГМ, 30 патронів калібру 5,45 мм, сигнальну ракету та тубус РПГ-18.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", - підкреслили у поліції.

 
 
 

Теми: зброя Луганська область поліція
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