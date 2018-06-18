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На Луганщине полиция изъяла боеприпасы

Понедельник, 18 июня 2018, 00:50

В селе Малохатка Старобельского района Луганской области полиция изъяла корпус гранаты Ф-1, 30 патронов калибра 5,45 мм, сигнальную ракету и тубус РПГ-18.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В рамках проведения профилактических мероприятий, направленных на выявление и изъятие незаконного оружия, сотрудники Старобельского отдела полиции изъяли в домовладении 52-летнего мужчины взрывоопасные предметы", - говорится в сообщении.

Полицейские провели санкционированный обыск, во время которого обнаружили и изъяли корпус гранаты Ф-1, запал УЗРГМ, 30 патронов калибра 5,45 мм, сигнальную ракету и тубус РПГ-18.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", - подчеркнули в полиции.

 
 
 

Темы: оружиеЛуганская областьполиция
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