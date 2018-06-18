ДТП на Одещині: 1 загиблий, 4 травмованих

У результаті дорожньо-транспортної пригоди у місті Болград (Одеська область) 1 людина загинула, ще 4 - госпіталізовані з тілесними ушкодженнями різного ступеню.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

"Попередньо встановлено, що 40-річний мешканець Болградсього району, керуючи автомобілем марки "Москвич", при виїзді з м. Болград виїхав на зустрічну смугу, по якій у той час рухався автомобіль марки "ВАЗ Пріора" під керуванням 55-річного мешканця м. Болград, та скоїв зіткнення з вказаним транспортним засобом", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок ДТП водій "Москвича" помер у лікарні.

3 пасажирів цього автомобіля 44, 47 та 57 років, та водія і пасажира "ВАЗ Пріора" госпіталізували до Болградської центральної районної лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеню.

"З'ясовуються всі обставини ДТП та вирішується питання про внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - підкреслили в поліції.