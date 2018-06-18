ДТП в Одесской области: 1 погибший, 4 травмированных

В результате дорожно-транспортного происшествия в городе Болград (Одесская область) 1 человек погиб, еще 4 - госпитализированы с телесными повреждениями разной степени.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

"Предварительно установлено, что 40-летний житель Болградского района, управляя автомобилем "Москвич", при выезде из г. Болград выехал на встречную полосу, по которой в то время двигался автомобиль марки "ВАЗ Приора" под управлением 55-летнего жителя г. Болград, и совершил столкновение с указанным транспортным средством", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель "Москвича" скончался в больнице.

3 пассажиров этого автомобиля 44, 47 и 57 лет, и водителя и пассажира "ВАЗ Приора" госпитализировали в Болградской центральной районной больницы с телесными повреждениями разной степени.

"Выясняются все обстоятельства ДТП и решается вопрос о внесении данных в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - подчеркнули в полиции.