Землетрус у Японії: 3 загиблих, більше 40 постраждалих

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Понеділок, 18 червня 2018, 05:47

У результаті землетрусу у префектурі Осака щонайменше 41 людина постраждала, 3 - загинули.

Про це повідомляє AP з посиланням на японські ЗМІ.

Японська метеорологічна служба спочатку заявляла про магнітуду 5,9 балів, потім уточнила, що сила поштовхів - 6,1 балів за шкалою Ріхтера.

Влада Осаки підтвердила смерть двох людей, представник міста Ібаракі повідомив про третього загиблого.

Серед загиблих - 9-річна дівчинка та 2 літніх чоловіків.

АЕС у зоні землетрусу не постраждали, пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на заяви влади.

Водночас ЗМІ повідомляють, що призупинено рух пасажирських поїздів, близько 170 тис. будинків в Осаці і сусідній префектурі Хього залишилися без електроенергії.

Теми: Японія надзвичайна подія
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