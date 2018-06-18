Землетрус у Японії: 3 загиблих, більше 40 постраждалих

У результаті землетрусу у префектурі Осака щонайменше 41 людина постраждала, 3 - загинули.

Про це повідомляє AP з посиланням на японські ЗМІ.

Японська метеорологічна служба спочатку заявляла про магнітуду 5,9 балів, потім уточнила, що сила поштовхів - 6,1 балів за шкалою Ріхтера.

Влада Осаки підтвердила смерть двох людей, представник міста Ібаракі повідомив про третього загиблого.

Серед загиблих - 9-річна дівчинка та 2 літніх чоловіків.

АЕС у зоні землетрусу не постраждали, пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на заяви влади.

Водночас ЗМІ повідомляють, що призупинено рух пасажирських поїздів, близько 170 тис. будинків в Осаці і сусідній префектурі Хього залишилися без електроенергії.