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Землетрясение в Японии: вероятно, 2 погибших, более 40 пострадавших

Понедельник, 18 июня 2018, 05:47

В результате землетрясения в префектуре Осака по меньшей мере 41 человек пострадал, 2 - погибли.

Об этом сообщает AP со ссылкой на японские СМИ.

Японская метеорологическая служба сначала заявляла о магнитуде 5,9 баллов, затем уточнила, что сила толчков - 6,1 баллов по шкале Рихтера.

Власть Осаки подтвердила смерть двух людей, представитель города Ибараки сообщил о третьем погибшем.

Среди погибших - 9-летняя девочка и 2 летних мужчин.

АЭС в зоне землетрясения не пострадали, пишут местные СМИ со ссылкой на заявления властей.

В то же время СМИ сообщают, что в мерах безопасности приостановлено движение пассажирских поездов, около 170 тыс. домов в Осаке и соседней префектуре Хего остались без электроэнергии.

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Темы: Япониячрезвычайное происшествие
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