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Польща тисне на ЄС, щоб ускладнити будівництво "Північного потоку-2"

Понеділок, 18 червня 2018, 06:42
Польща тисне на ЄС, щоб ускладнити будівництво Північного потоку-2

Варшава вимагає прискорити роботу над змінами у газовій директиві ЄС, яка ускладнює будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив віце-міністр енергії Польщі Міхал Куртика, передає "Польське радіо".

"Наприкінці червня змінами у газовій директиві повинні зайнятися посли ЄС. Це результат важкої, кропіткої і багатомісячної праці польських дипломатів", - сказав міністр.

Відповідно до цієї директиви, усі газогони, включно з імпортними, які пролягають морським шляхом, будуть підлягати євросоюзному законодавству.

За словами міністра, Болгарія, яка керувала роботою ЄС у першому півріччі, гальмувала темп роботи над документом.

"У листопаді минулого року Європейська комісія запропонувала зміни у газовій директиві ЄС. Болгарія, котра керувала працями Євросоюзу, обмежилася зустрічами експертів і не перенесла голосування на рівень послів та міністрів", - підкреслює "Польське радіо".

Починаючи від 1 липня президентство в ЄС буде виконувати Австрія.

За словами Міхала Куртики, від австрійського президентства Польща очікує об’єктивізму, а не захисту власних інтересів.

"Країна-президент повинна поводитися нейтрально. Ми будемо нагадувати, що керування працями ЄС повинно бути транспарентним і викликати довіру", - наголосив він.

Наразі повні комплекти дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видані в Німеччині, Фінляндії та Швеції.

Данія ще не схвалила остаточного рішення про видачу дозволу.

З кінця 2019 року газотранспортний коридор повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського природного газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Теми: ПольщагазЄС
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