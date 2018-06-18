Польша давит на ЕС, чтобы усложнить строительство "Северного потока-2"

Варшава требует ускорить работу над изменениями в газовой директиве ЕС, которая осложняет строительство газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил вице-министр энергии Польши Михал Куртика, передает "Польское радио".

"В конце июня изменениями в газовой директиве должны заняться послы ЕС. Это результат тяжелой, кропотливой и многомесячной работы польских дипломатов", - сказал министр.

Согласно этой директиве, все газопроводы, включая импортные, которые пролегают морским путем, будут подлежать евросоюзному законодательству.

По словам министра, Болгария, которая руководила работой ЕС в первом полугодии, тормозила темп работы над документом.

"В ноябре прошлого года Европейская комиссия предложила изменения в газовой директиве ЕС. Болгария, которая руководила работами Евросоюза, ограничилась встречами экспертов и не перенесла голосования на уровень послов и министров", - подчеркивает "Польское радио".

Начиная от 1 июля президентство в ЕС будет выполнять Австрия.

По словам Михала Куртыки, от австрийского президентства Польша ожидает объективизма, а не защиты собственных интересов.

"Страна-президент должен вести себя нейтрально. Мы будем напоминать, что управление работами ЕС должно быть транспарентным и вызвать доверие", - подчеркнул он.

На сегодня полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" изданы в Германии, Финляндии и Швеции.

Дания еще не одобрила окончательного решения о выдаче разрешения.

С конца 2019 года газотранспортный коридор должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно с РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.