Підполковника ЗСУ спіймали на вимаганні хабара у підлеглого

Командира одного з підрозділів ЗСУ спіймали на вимаганні хабара від підлеглого офіцера.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

"Підрозділом військової контррозвідки зі складу Об’єднаних сил задокументовано факт вимагання командиром одного з підрозділів ЗСУ неправомірної вигоди в сумі 6 тисяч гривень від підлеглого офіцера за не перешкоджання у переведенні для подальшого проходження військової служби до іншої військової частини", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що до отримання хабара військовим була залучена дружина – саме їй передавали кошти за місцем проживання в м. Запоріжжя.

Самого підполковника-корупціонера 17 червня затримали. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.369-2 КК України "Зловживання впливом", якою передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.