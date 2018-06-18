Подполковника ВСУ поймали на вымогательстве взятки у подчиненного

1969 просмотров
Понедельник, 18 июня 2018, 09:20

Командира одного из подразделений ВСУ поймали на вымогательстве взятки от подчиненного офицера.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Подразделением военной контрразведки из состава Объединенных сил задокументирован факт вымогательства командиром одного из подразделений ВСУ неправомерной выгоды в сумме 6 тысяч гривен от подчиненного офицера за не препятствование в переводе для дальнейшего прохождения военной службы в другой воинской части", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к получению взятки военным была привлечена жена – именно ей передавали средства по месту жительства в г. Запорожье.

Самого подполковника-коррупционера 17 июня задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения. 

 
фото с facebook оос 

"По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.369-2 УК Украины "Злоупотребление влиянием", которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силы коррупция
powered by lun.ua
По теме
Полторак: Украина готова втрое увеличить количество военных в Афганистане 8 июня 2018, 17:58
"Госгидрография" закрыла несколько участков в Черном и Азовском морях из-за стрельб 8 июня 2018, 01:30
Свидетель по делу Януковича: Военные части в Крыму захватывали казаки 6 июня 2018, 12:26
Все новости
Главные новости
ООС: Боевики применили минометы, 1 раненый
Польша давит на ЕС, чтобы усложнить строительство "Северного потока-2"
Экс-советник Трампа рассказал об отказе от предложения россиянина о компромате на Клинтон
Украинец Далакян в Киеве защитил титул чемпиона мира по боксу
Все новости
интервью

ONUKA: Голос – самое сильное оружие человека, главное – не молчать

Опыт

Как внук Максима Рыльского хранит память о деде

Поиск по сайту
Архив
Весь архів