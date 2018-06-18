Подполковника ВСУ поймали на вымогательстве взятки у подчиненного

Командира одного из подразделений ВСУ поймали на вымогательстве взятки от подчиненного офицера.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Подразделением военной контрразведки из состава Объединенных сил задокументирован факт вымогательства командиром одного из подразделений ВСУ неправомерной выгоды в сумме 6 тысяч гривен от подчиненного офицера за не препятствование в переводе для дальнейшего прохождения военной службы в другой воинской части", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к получению взятки военным была привлечена жена – именно ей передавали средства по месту жительства в г. Запорожье.

Самого подполковника-коррупционера 17 июня задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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"По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.369-2 УК Украины "Злоупотребление влиянием", которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.