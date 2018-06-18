У Херсоні побили журналіста, керівника інформаційно-аналітичного сайту "Мост" Сергія Нікітенка.



Як написав він сам у Facebook, "нападники – двоє бороданів, чекали біля стоянки".



"Били мовчки", – повідомив Нікітенко.

"Після побиття сіли в машину з транзитними номерами", – уточнив він.

"Вся інформація у поліції", – додав Нікітенко.

Журналіст пов'язує це зі своєю професійною діяльністю.



"Врятувало те, що я завжди готовий до такого розвитку подій, і вчасно згрупувався", – додав він.



Як пише у Facebook юрист Масі Найєм, вранці 18 червня на Нікітенка "напали два хлопці, били сильно, ногами – потім втекли".



На місце події викликали "швидку" і поліцію.



"Поліція не знайде нападників, бо є страх вийти на себе ж. Це не політика. Це неоголошена війна проти активних громадян", – вважає Масі Найєм.





У відділі поліції "Українській правді" повідомили станом на 10:45, що Нікітенко подав заяву і дає свідчення як потерпілий.



Після вивчення фактів слідчий прийме рішення про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Близько 13:00 поліція Херсонської області повідомила, що відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.345-1 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо журналіста) – і проводить першочергові слідчі дії.

Нікітенка в соцмережах називають "титаном громадського життя Херсона" і активістом руху "Чесно".



25 травня 2016 року на Нікітенка напали на площі Свободи в Херсоні під час мітингу з нагоди визволення Надії Савченко: колишній банкір Тарас Бурда розбив журналісту голову його ж планшетом, коли Сергій знімав мітинг.