У Херсоні побили журналіста

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Понеділок, 18 червня 2018, 10:03

У Херсоні побили журналіста Сергія Нікітенка.

Як написав він сам у Facebook, "нападники – двоє бороданів, чекали біля стоянки".

"Били мовчки", – повідомив Нікітенко.

 

"Після побиття сіли в машину з транзитними номерами", – уточнив він.

"Вся інформація у поліції", – додав Нікітенко.

 
 
 

Журналіст пов'язує це зі своєю професійною діяльністю.

"Врятувало те, що я завжди готовий до такого розвитку подій, і вчасно згрупувався", – додав він.

Як пише у Facebook юрист Масі Найєм, вранці 18 червня на Нікітенка "напали два хлопці, били сильно, ногами – потім втекли".

На місце події викликали "швидку" і поліцію.
 
"Поліція не знайде нападників, бо є страх вийти на себе ж. Це не політика. Це неоголошена війна проти активних громадян", – вважає Масі Найєм.



25 травня 2016 року на Нікітенка напали на площі Свободи в Херсоні під час мітингу з нагоди визволення Надії Савченко: колишній банкір Тарас Бурда розбив журналісту голову його ж планшетом, коли Сергій знімав мітинг.

Теми: Херсонська область ЗМІ
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