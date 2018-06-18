В Херсоне побили журналиста
В Херсоне побили журналиста Сергея Никитенко.
Как написал он сам в Facebook, "нападавшие – двое бородачей, поджидали возле стоянки".
"Избивали молча", – сообщил Никитенко.
"После избиения сели в машину с транзитными номерами", – уточнил он.
"Вся информация у полиции", – сообщил Никитенко.
Журналист связывает это со своей профессиональной деятельностью.
"Спасло то, что я всегда готов к такому развитию событий, и вовремя сгруппировался", – добавил он.
Как пишет в Facebook юрист Маси Найем,утром 18 июня на Никитенко "напали два парня, били сильно, ногами – потом убежали".
На место происшествия вызвали скорую и полицию.
"Полиция не найдет нападавших, потому что есть страх выйти на себя же. Это не политика. Это необъявленная война против активных граждан", – считает Маси Найем.
Никитенко в соцсетях называют "титаном гражданской жизни Херсона" и активистом движения "Честно".
25 мая 2016 года на Никитенко напали на площади Свободы в Херсоне во время митинга по случаю освобождения Надежды Савченко: бывший банкир Тарас Бурда разбил журналисту голову его же планшетом, когда Сергей снимал митинг.