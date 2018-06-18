В Херсоне побили журналиста, руководителя информационно-аналитического сайта "Мост" Сергея Никитенко.

Как написал он сам в Facebook, "нападавшие – двое бородачей, поджидали возле стоянки".

"Избивали молча", – сообщил Никитенко.

"После избиения сели в машину с транзитными номерами", – уточнил он.

"Вся информация у полиции", – сообщил Никитенко.

Журналист связывает это со своей профессиональной деятельностью.

"Спасло то, что я всегда готов к такому развитию событий, и вовремя сгруппировался", – добавил он.

Как пишет в Facebook юрист Маси Найем,утром 18 июня на Никитенко "напали два парня, били сильно, ногами – потом убежали".

На место происшествия вызвали скорую и полицию.

"Полиция не найдет нападавших, потому что есть страх выйти на себя же. Это не политика. Это необъявленная война против активных граждан", – считает Маси Найем.

В отделе полиции "Украинской правде" сообщили по состоянию на 10:45, что Никитенко подал заявление и дает показания как потерпевший.

После изучения фактов следователь примет решение о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

Около 13:00 полиция Херсонской области сообщила, что открыла уголовное производство по ч.2 ст.345-1 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении журналиста) – и проводит первоочередные следственные действия.

Никитенко в соцсетях называют "титаном гражданской жизни Херсона" и активистом движения "Честно".

25 мая 2016 года на Никитенко напали на площади Свободы в Херсоне во время митинга по случаю освобождения Надежды Савченко: бывший банкир Тарас Бурда разбил журналисту голову его же планшетом, когда Сергей снимал митинг.