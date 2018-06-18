В Херсоне побили журналиста

1431 просмотр
Понедельник, 18 июня 2018, 10:03

В Херсоне побили журналиста Сергея Никитенко.

Как написал он сам в Facebook, "нападавшие – двое бородачей, поджидали возле стоянки".

"Избивали молча", – сообщил Никитенко.

 

"После избиения сели в машину с транзитными номерами", – уточнил он.

"Вся информация у полиции", – сообщил Никитенко.

 
 
 

Журналист связывает это со своей профессиональной деятельностью.

"Спасло то, что я всегда готов к такому развитию событий, и вовремя сгруппировался", – добавил он.

Как пишет в Facebook юрист Маси Найем,утром 18 июня на Никитенко "напали два парня, били сильно, ногами – потом убежали".

На место происшествия вызвали скорую и полицию.

"Полиция не найдет нападавших, потому что есть страх выйти на себя же. Это не политика. Это необъявленная война против активных граждан", – считает Маси Найем.

Никитенко в соцсетях называют "титаном гражданской жизни Херсона" и активистом движения "Честно".

25 мая 2016 года на Никитенко напали на площади Свободы в Херсоне во время митинга по случаю освобождения Надежды Савченко: бывший банкир Тарас Бурда разбил журналисту голову его же планшетом, когда Сергей снимал митинг.

Темы: Херсонская область СМИ
powered by lun.ua
По теме
Спасатели разминируют судно с боеприпасами, затонувшее в Черном море 13 июня 2018, 14:24
На курортах Херсонщины добавили полиции 11 июня 2018, 09:34
На Херсонщине ликвидировали лесной пожар, длившийся 5 дней 2 июня 2018, 12:59
Все новости
Главные новости
В Херсоне побили журналиста
ООС: Боевики применили минометы, 1 раненый
Польша давит на ЕС, чтобы усложнить строительство "Северного потока-2"
Экс-советник Трампа рассказал об отказе от предложения россиянина о компромате на Клинтон
Все новости
Фотопроект

14 лучших подводных фотографий

интервью

ONUKA: Голос – самое сильное оружие человека, главное – не молчать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів