Нові обшуки в Криму: затримали дівчину з батьком

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Понеділок, 18 червня 2018, 11:01

В окупованому Росією місті Старий Крим провели обшуки у будинку кримських татар, затримали Юнуса Сейтумерова і його доньку.

Про це повідомляє "Кримська солідарність" у Facebook.

"Обшук в місті Старий Крим, вулиця Абрикосова, 38. Приїхав ОМОН в 6.40 ранку до Сейтумерова Юнусу. У будинку разом з ним знаходилися дружина і діти", - повідомили в організації.

Зазначається, що після закінчення обшуку господаря будинку і його дочку відвезли до Сімферополя.

За словами громадського захисника Мустафи Сейдалієва, ніяких протоколів співробітники ОМОНу не залишали.

"Після огляду відвезли дочку Юнуса Сейтумерова. Сам Юнус поїхав із ними", – сказав він.

Сейдалієв додав, що за версією родичів затриманих, ймовірною причиною затримання доньки Сейтумерова нібито стало телефонне листування зі своїм чоловіком, який перебуває на території України.

Українська правда
Теми: Крим Росія обшуки кримські татари
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