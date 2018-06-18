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Новые обыски в Крыму: задержали девушку с отцом

Понедельник, 18 июня 2018, 11:01

В оккупированном Россией городе Старый Крым провели обыски в доме крымских татар, задержали Юнуса Сейтумерова и его дочь.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

"Обыск в городе Старый Крым, улица Абрикосовая, 38. Приехал ОМОН в 6.40 утра до Сейтумерова Юнуса. В доме вместе с ним находились жена и дети", - сообщили в организации.

Отмечается, что после окончания обыска хозяина дома и его дочь увезли в Симферополь.

По словам общественного защитника Мустафы Сейдалиева, никаких протоколов сотрудники ОМОНа не оставляли.

"После осмотра увезли дочь Юнуса Сейтумерова. Сам Юнус поехал с ними", - сказал он.

Сейдалиев добавил, что по версии родственников задержанных, вероятной причиной задержания дочери Сейтумерова стала якобы телефонная переписка со своим мужем, который находится на территории Украины.

Украинская правда
Темы: КрымРосcияобыскикрымские татары
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