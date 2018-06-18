Новые обыски в Крыму: задержали девушку с отцом
В оккупированном Россией городе Старый Крым провели обыски в доме крымских татар, задержали Юнуса Сейтумерова и его дочь.
Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.
"Обыск в городе Старый Крым, улица Абрикосовая, 38. Приехал ОМОН в 6.40 утра до Сейтумерова Юнуса. В доме вместе с ним находились жена и дети", - сообщили в организации.
Отмечается, что после окончания обыска хозяина дома и его дочь увезли в Симферополь.
По словам общественного защитника Мустафы Сейдалиева, никаких протоколов сотрудники ОМОНа не оставляли.
"После осмотра увезли дочь Юнуса Сейтумерова. Сам Юнус поехал с ними", - сказал он.
Сейдалиев добавил, что по версии родственников задержанных, вероятной причиной задержания дочери Сейтумерова стала якобы телефонная переписка со своим мужем, который находится на территории Украины.