Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кравчук вважає, що спроба повернути Донбас без зміни статусу призведе до конфлікту

Понеділок, 18 червня 2018, 11:05

Перший президент України Леонід Кравчук переконаний, що взяти і повернути Донбас у тому статусі, який він мав, просто так не вдасться.

Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді".

"Я наведу цитату Гончара, хоч не повністю її підтримую. В його щоденниках написано: "Щоб Україна розвивалася спокійно і багато, ми повинні відрізати від неї ракову пухлину – Донбас". До чого я це все говорю? Якщо комусь прийде в голову повернути частини, які вже фактично відділилися, – то це буде неефективно. Слід застосувати інші можливості, світовий досвід", - сказав Кравчук.

Він додав, що спроба повернути окуповану частину може призвести до чергового конфлікту.

"Якщо ми спробуємо її повернути і зробити такою, як Київська область, унітарно підпорядкованою – вони не погодяться на це. Буде знову конфлікт і цей конфлікт зупинити складно", - підсумував Кравчук.  

Більше читайте в інтерв’ю УП "Леонід Кравчук: Путіну треба сісти з Порошенком за стіл переговорів"

Українська правда
Теми: КравчукДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Кравчук
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
У Києві попрощалися з Леонідом Кравчуком
Прощання з Кравчуком відбудеться в Українському домі
Останні новини
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
Усі новини...
Реклама: