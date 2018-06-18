Кравчук вважає, що спроба повернути Донбас без зміни статусу призведе до конфлікту

Перший президент України Леонід Кравчук переконаний, що взяти і повернути Донбас у тому статусі, який він мав, просто так не вдасться.

Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді".

"Я наведу цитату Гончара, хоч не повністю її підтримую. В його щоденниках написано: "Щоб Україна розвивалася спокійно і багато, ми повинні відрізати від неї ракову пухлину – Донбас". До чого я це все говорю? Якщо комусь прийде в голову повернути частини, які вже фактично відділилися, – то це буде неефективно. Слід застосувати інші можливості, світовий досвід", - сказав Кравчук.

Він додав, що спроба повернути окуповану частину може призвести до чергового конфлікту.

"Якщо ми спробуємо її повернути і зробити такою, як Київська область, унітарно підпорядкованою – вони не погодяться на це. Буде знову конфлікт і цей конфлікт зупинити складно", - підсумував Кравчук.

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