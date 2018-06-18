Кравчук считает, что попытка вернуть Донбасс без изменения статуса приведет к конфликту

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Понедельник, 18 июня 2018, 11:05

Первый президент Украины Леонид Кравчук убежден, что взять и вернуть Донбасс в том статусе, который он имел, просто так не получится.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Я приведу цитату Гончара, хоть не полностью ее поддерживаю. В его дневниках написано: "Чтобы Украина развивалась спокойно и богато, мы должны отрезать от нее раковую опухоль – Донбасс ". К чему я это все говорю? Если кому-то придет в голову вернуть части, которые уже фактически отделились, - это будет неэффективно. Следует применить другие возможности, мировой опыт", - сказал Кравчук.

Он добавил, что попытка вернуть оккупированную часть может привести к очередному конфликту.

"Если мы попытаемся ее вернуть и сделать такой, как Киевская область, унитарно подчиненной – они не согласятся на это. Будет снова конфликт, и этот конфликт остановить сложно", - подытожил Кравчук.

Больше читайте в интервью УП "Леонид Кравчук: Путину нужно сесть с Порошенко за стол переговоров"

Украинская правда 
Темы: Кравчук Донбасс
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