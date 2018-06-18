Клімкін: ЄС продовжив "кримські" санкції, час переходити до деокупації

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що Рада Євросоюзу продовжила "кримські" санкції, а Україні варто переходити до де окупації півострова.

Про це він написав у Twitter.

"Дякуємо нашим друзям в ЄС за продовження "кримських" санкцій ще на рік", - написав міністр МЗС.

Він додав, що важливо внести до списку відповідальних за масові порушення прав людини на окупованому півострові та за будівництво Керченського мосту.

"Маємо переходити від політики "невизнання" до деокупації #CrimeaIsUkraine", - підсумував Клімкін.

Рішення про продовження санкцій було прийнято 18 червня.

"18 червня 2018 року Рада продовжила обмежувальні заходи щодо Криму та Севастополя до 23 червня 2019 року" - йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Санкції ЄС включають заборону на імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.