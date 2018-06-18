Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Климкин: ЕС продлил "крымские" санкции, время переходить к деоккупации

Понедельник, 18 июня 2018, 13:04

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Совет Евросоюза продлил "крымские" санкции, а Украине стоит переходить к деоккупации полуострова.

Об этом он написал в Twitter.

"Спасибо нашим друзьям в ЕС за продление "крымских" санкций еще на год", - написал министр МИД.

Он добавил, что важно внести в список ответственных за массовые нарушения прав человека на оккупированном полуострове и за строительство Керченского моста.

"Стоит переходить от политики "непризнания" к деоккупации #CrimeaIsUkraine", - подытожил Климкин.   

Решение о продлении санкций было принято 18 июня.

"18 июня Совет продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Санкции ЕС включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Украинская правда 

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕСсанкцииКрымРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
ЕС
Чехия хочет начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до конца 2023 года – президент
Украинское "черное" зерно на миллионы евро экспортируют в ЕС сомнительные компании – OCCRP
Латиноамериканские страны не захотели видеть Зеленского на саммите с ЕС – СМИ
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: