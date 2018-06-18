Климкин: ЕС продлил "крымские" санкции, время переходить к деоккупации

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Понедельник, 18 июня 2018, 13:04

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Совет Евросоюза продлил "крымские" санкции, а Украине стоит переходить к деоккупации полуострова.

Об этом он написал в Twitter.

"Спасибо нашим друзьям в ЕС за продление "крымских" санкций еще на год", - написал министр МИД.

Он добавил, что важно внести в список ответственных за массовые нарушения прав человека на оккупированном полуострове и за строительство Керченского моста.

"Стоит переходить от политики "непризнания" к деоккупации #CrimeaIsUkraine", - подытожил Климкин.   

Решение о продлении санкций было принято 18 июня.

"18 июня Совет продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Санкции ЕС включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Украинская правда 
Темы: ЕС санкции Крым Росcия
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