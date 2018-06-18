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Парубій подзвонив у дзвіночок і пожартував про реформу парламенту

Понеділок, 18 червня 2018, 13:25

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій подзвонив у дзвіночок під час погоджувальної ради і заявив, що це символізує реформу парламенту, яка вже відбулася.

Це відбулося під час наради у понеділок.

Перед цим нардеп Олена Сотник пожалілася, що голови профільних комітетів порушують регламент і йдуть з погоджувальної ради одразу після власних виступів і це позбавляє можливості поставити їм питання.

Вона попросила з ними поговорити і вирішити це питання.

У свою чергу Парубій відповів, що їй треба уважніше читати регламент, оскільки голови комітетів не обов'язково можуть бути присутні на погоджувальній раді, оскільки ця норма, за його словами, стосується в першу чергу голів фракцій.

"І тому спеціально, у руслі реформи парламенту, я по середам збираю голів комітетів і, хто бере участь у цих нарадах, можуть підтвердити…", - почав було відповідати голова Ради.

В цей час у залі почався шум і він почав дзвонити у дзвіночок, який стояв на його столі.

"Не чули? У мене дзвіночок є! О, реформа парламенту", - зауважив Парубій.

Після цього присутні  почали сміятися і аплодувати.

"І власне, ми по середам і складаємо перспективний план. Але погоджувальна рада - це є регламентом передбачена форма, де голови фракцій є ключовими. Але те, що голови комітетів піднімаються і виходять, я з вами цілком згоден, це повна зневага до всіх присутніх", - сказав спікер Ради.

"Виступити, встати і піти… Вибачте, але тут не мітинг і не ток-шоу, щоб своє слово сказати і піти. Тут робоча нарада, яку, на жаль, використовують кожного разу просто як піар-майданчик, щоб відговорити меседж на камери, записати його і піти", - завершив Парубій.

Яна Міланова, УП
Теми: ПарубійВерховна Рада
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