Парубий позвонил в колокольчик и пошутил о реформе парламента

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий позвонил в колокольчик во время согласительного совета и заявил, что это символизирует реформу парламента, которая уже состоялась.

Это произошло во время совещания в понедельник.

Перед этим нардеп Елена Сотник пожаловалась, что главы профильных комитетов нарушают регламент и идут с согласительного совета сразу после собственных выступлений и это делает невозможным задать им вопросы.

Она попросила с ними поговорить и решить этот вопрос.

В свою очередь Парубий ответил, что ей надо внимательнее читать регламент, поскольку главы комитетов не обязательно могут присутствовать на согласительном совете, поскольку эта норма, по его словам, касается в первую очередь председателей фракций.

"И поэтому специально, в русле реформы парламента, я по средам собираю глав комитетов и, кто участвует в этих совещаниях, могут подтвердить...", - начал отвечать спикер Рады.

В это время в зале начался шум и он стал звонить в колокольчик, который стоял на его столе.

"Не слышали? У меня колокольчик есть! О, реформа парламента", - отметил Парубий.

После этого присутствующие начали смеяться и аплодировать.

"И собственно, мы по средам и составляем перспективный план. Но согласительный совет - это регламентом предусмотренная форма, где главы фракций являются ключевыми. Но то, что председатели комитетов поднимаются и выходят, я с вами полностью согласен, это полное пренебрежение ко всем присутствующим", - сказал спикер Рады.

"Выступить, встать и уйти... Извините, но здесь не митинг и не ток-шоу, чтобы свое слово сказать и уйти. Здесь рабочее совещание, которое, к сожалению, используют каждый раз просто как пиар-площадку, чтобы отговорить месседж на камеры, записать его и уйти", - заключил Парубий.